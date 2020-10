Am Mittwochmittag hoben die Berner Young Boys in Richtung Cluj-Napoca ab. In der inoffiziellen Hauptstadt der Region Transsilvanien steht am Donnerstagabend das zweite Gruppenspiel der Europa League gegen den rumänischen Meister an.

Die Ausgangslage hätte für YB deutlich erfreulicher sein können, als sie es nun ist. Nach der unnötigen Auftaktniederlage gegen die AS Roma – die Berner verspielten innert 5 Minuten eine 1:0-Führung – steht die Mannschaft von Gerardo Seoane bereits unter Druck. Umso mehr, weil Cluj sein Auftaktspiel gegen Sofia gewinnen konnte.

Rechnen will Seoane trotzdem nicht. «Es ist nicht unsere Art zu rechnen, was, wenn und aber», stellte der YB-Trainer klar. Klar ist aber auch: Um eine frühe Zäsur mit der AS Roma und Cluj auf den ersten zwei Plätzen sowie den Young Boys und ZSKA Sofia dahinter zu verhindern, darf YB am Donnerstag nicht verlieren.

Torproduktion stockt noch

Ein Selbstläufer wird dieses Unterfangen kaum. Der FC Basel hat mit Cluj bereits seine Erfahrungen gemacht. In den Jahren 2010 und 2012 resultierten aus insgesamt 4 Begegnungen 3 Niederlagen.

YB-Verteidiger Silvan Hefti erwartet am Donnerstag robuste und zweikampfstarke Rumänen. «Es liegt an uns, dagegen zu halten und mehr Druck auszuüben», sagt der 23-Jährige.

Mit Druck bekunden die Berner bisweilen aber noch etwas Mühe – oder zumindest damit, den Druck in Tore umzumünzen. In den 5 Spielen der neuen Super-League-Spielzeit hat der Meister erst 5 Treffer erzielt. Das sind 6 weniger als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison und sogar 11 weniger als 2018.

«Selbstverständlich haben wir den Anspruch, mehr Tore zu schiessen. Für mich als Trainer ist aber entscheidend, dass die Balance zwischen Offensive und Defensive stimmt», sagt Seoane. Und diese scheint zu stimmen: Erst 2 Tore kassierten die Young Boys bislang in der Meisterschaft.