Guidetti vs. ManUtd: Hebt der Besungene wieder ab?

Celta Vigos John Guidetti steht vor dem Rückspiel des EL-Halbfinals gegen Manchester United in unserem Fokus: wegen einem Song und einer Schwalbe.

Celta Vigo - Manchester United: Zusammenfassung des Hinspiels 2:25 min, vom 4.5.2017

«Will Griggs on fiiiire», schallte es an der Euro 2016 durch und um die Stadien. Hit-Potenzial hat nun auch der Song «Johnny G (The Guidetti Song)» der schwedischen Band Badpojken. Dieser stand in John Guidettis Heimat-Charts 27 Wochen auf Platz 1.

Im Estadio Balaidos von Celta Vigo wird das Lied nach Toren von Guidetti abgespielt – und das weite Rund singt jeweils begeistert mit. «Jooon Guidetti» ertönt es dann, aber hören Sie selbst:

Thank you, you made my day! Love you all #halacelta Ein Beitrag geteilt von John Alberto Guidetti (@johnguidetti) am 14. Dez 2016 um 5:15 Uhr

Mit Manchester United haben Guidetti und Celta Vigo im EL-Halbfinal (dem ersten der Klubgeschichte) zwar einen fast schon übermächtigen Gegner vor der Nase, zumal bereits das Hinspiel zu Hause mit 0:1 verloren ging.

Doch die Galizier gehen hoffnungsvoll in den 2. Teil der «wichtigsten Begegnung der Klubgeschichte», auch dank Guidetti. Der Schwede hat ...

... in 12 EL-Spielen bereits je 4 Mal getroffen und assistiert.

... mit dem Final in Stockholm – seiner Heimatstadt – einen riesigen Motivationsfaktor vor Augen.

Bereits gegen Donezk entscheidend, allerdings ...

In den Sechzehntelfinals hatte Guidetti entscheidenden Anteil am Weiterkommen gegen Schachtar Donezk – allerdings dürfte er kaum stolz darauf sein. Nach verlorenem Hinspiel (0:1) stand Celta im Rückspiel vor dem Aus, ehe Guidetti in der Nachspielzeit mit einer Bilderbuch-Schwalbe einen Penalty herausschund. Am Ende gewannen die Spanier in der Verlängerung.

Guidetti sackt zusammen Een schwalbe van John Guidetti zorgt voor verlenging bij Shakhtar Donetsk - Celta de Vigo. #shacel https://t.co/lnyb7CKyht pic.twitter.com/kBjxPV0iIA — FOX Sports (@FOXSportsnl) 23. Februar 2017

«Das isch emol e Gool» auf Schwedisch JOHN GUIDETTI CAPO DEL MONDO pic.twitter.com/4c6sQA7ZL9 — delinquentweet (@delinquentweet) 23. Februar 2017

