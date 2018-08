In der Gruppenphase der Europa League kommt es zu einem besonders brisanten Duell.

Alles zur Gruppe mit dem FCZ lesen Sie hier.

RB Leipzig, das sich in extremis qualifiziert hatte, trifft in der Gruppe B ausgerechnet auf Red Bull Salzburg. Die Österreicher werden ebenfalls in grossem Masse vom Getränkekonzern unterstützt. Die Uefa hatte Europacup-Spiele zwischen beiden Klubs im Sommer 2017 erst nach wochenlangen Beratungen grundsätzlich erlaubt, obwohl beide Klubs den gleichen Hauptgeldgeber haben. Celtic Glasgow und Rosenborg Trondheim komplettieren die Gruppe.

Schwere Aufgabe für Hütter

Eine veritable Hammergruppe hat der deutsche Pokalsieger Eintracht Frankfurt erwischt. Das Team von Coach Adi Hütter trifft auf Lazio Rom, Vorjahresfinalist Olympique Marseille und FCB-Bezwinger Apollon Limassol.

Die Gruppeneinteilung in der Übersicht:

Gruppe A: Leverkusen, Ludogorets Rasgrad, FC Zürich, AEK Larnaca

Gruppe B: Salzburg, Celtic Glasgow, Leipzig, Rosenborg Trondheim

Gruppe C: Zenit St. Petersburg, FC Kopenhagen, Bordeaux, Slavia Prag

Gruppe D: Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

Gruppe E: FC Arsenal, Sporting Lissabon, Karabach, Worskla Poltawa

Gruppe F: Olympiakos Piräus, AC Milan, Betis Sevilla, F91 Düdelingen

Gruppe G: Villarreal Rapid Wien, Spartak Moskau, Glasgow Rangers

Gruppe H: Lazio Rom, Marseille, Eintracht Frankfurt, Apollon Limassol

Gruppe I: Besiktas Istanbul, Genk, Malmö, Sarpsborg

Gruppe J: FC Sevilla, FK Krasnodar, Standard Lüttich, Akhisar Belediyespor

Gruppe K:Dynamo Kiew, FK Astana, Stade Rennes, FK Jablonec

Gruppe L: FC Chelsea, PAOK Saloniki, BATE Borissow, Vidi FC

Spieltermine Gruppenphase:

1. Spieltag: 20. September

2. Spieltag: 04. Oktober

3. Spieltag: 25. Oktober

4. Spieltag: 08. November

5. Spieltag: 29. November

6. Spieltag: 13. Dezember

Sendebezug: Livestream srf.ch/sport, 31.08.2018, 13:00 Uhr