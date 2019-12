YB spielt gegen die Glasgow Rangers ums Weiterkommen in der Europa League. Verteidiger Sörensen erwartet einen harten Kampf.

Kapitales Spiel in Glasgow

Mehr aus dieser Rubrik

Die Berner sind noch nicht bereit, sich von der europäischen Bühne zu verabschieden. YB trifft am Donnerstagabend im kapitalen Gruppenspiel auswärts auf die Glasgow Rangers. «Wir brennen für diesen Match», sagt Verteidiger Frederik Sörensen.

Der Däne wechselte erst im August zum Schweizer Meister und avancierte sofort zu einem sicherem Wert in der Innenverteidigung. Eine stabile Defensive wird es in Glasgow brauchen. Denn die Berner ziehen nur in die EL-Sechzehntelfinals ein, ...

... wenn sie gegen die Rangers gewinnen (unabhängig vom Resultat Porto - Feyenoord).

... wenn sie unentschieden spielen (nur bei Niederlage Porto).

Schafft YB den Sechzehntelfinal-Einzug? Ja, die Berner spielen weiter europäisch. Ja, die Berner spielen weiter europäisch. % Nein, die Berner scheiden aus. Nein, die Berner scheiden aus. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

2500 Berner Fans dabei

«Es wird ein harter Kampf. Aber wir dürfen nicht kopflos attackieren», sagt Sörensen. Geduld sei gefragt. «Wir haben 90 Minuten Zeit, das Spiel zu entscheiden.» Der 27-Jährige freut sich auf den Hexenkessel in Glasgow, in dem auch 2500 YB-Fans lärmen werden.

YB-Coach Gerardo Seoane erwartet ebenfalls eine kampfbetonte Partie. «Es wird sicher intensiv. Deshalb ist es wichtig, dass wir von Anfang an dagegenhalten und unsere offensiven Stärken auf den Platz bringen können.»

Eine Heimmacht

Das dürfte gegen die heimstarken Rangers aber äusserst schwierig werden. Das Team von Steven Gerrard ist auf der europäischen Bühne zuhause seit 15 Spielen ungeschlagen, 11 davon – inklusive alle diese Saison – haben die «Gers» gewonnen.

Gleichzeitig haben die Berner nur 1 ihrer letzten 20 Auswärtspartien im Europacup gewinnen können. Will Gelb-Schwarz aber weiterkommen und nicht auf das Resultat von Porto - Feyenoord schielen müssen, ist ein Sieg in Schottland Pflicht.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 11.12.2019, 18:00 Uhr