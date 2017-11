Köln düpiert Arsenal – Hertha Berlin ausgeschieden

Köln hat im 5. EL-Gruppenspiel einen 1:0-Erfolg gegen Arsenal einfahren können. Einen bitteren Abend erlebte Hertha Berlin.

Zusammenfassung Köln - Arsenal 1:43 min, vom 23.11.2017

Gruppe H: Kölner Überraschungssieg gegen Arsenal

Die entscheidende Szene im ausverkauften Kölner Stadion ereignete sich in der 62. Minute: Arsenal-Verteidiger Mathieu Debuchy brachte im eigenen Sechzehner Sehrou Guirassy zu Fall. Der Gefoulte trat gleich selbst an und verwandelte eiskalt. Danach rannten die Gäste aus London – bei denen Granit Xhaka nicht im Aufgebot stand – zwar unermüdlich an, brachten den Ausgleich aber nicht mehr zustande.

Dank dem 2. Sieg in Folge klettern die Kölner auf Rang 2. Im abschliessenden Gruppenspiel gegen das punktgleiche Roter Stern Belgrad geht es um alles.

Gruppe I: Salzburg durch – Marseille muss zittern

Leader Salzburg feierte gegen Vitoria Guimaraes einen souveränen 3:0-Sieg. Der ehemalige GC-Torjäger Munas Dabbur leitete dabei den Torreigen ein. Die Salzburger stehen damit in der K.o.-Phase.

Diese Qualifikation noch nicht auf sicher hat Olympique Marseille. Gegen Konyaspor lagen die Südfranzosen bis kurz vor Schluss gar 0:1 in Rückstand, ehe Konyaspor-Verteidiger Wilfried Moke mit einem Eigentor die Siegeshoffnungen der Türken zunichte machte.

Zusammenfassung Salzburg - Guimaraes Zusammenfassung Konyaspor - Marseille Zusammenfassung Salzburg - Guimaraes 0:40 min, vom 23.11.2017

Zusammenfassung Konyaspor - Marseille 0:41 min, vom 23.11.2017

Gruppe J: Bitterer Abend für die Hertha

Definitiv ausgeschieden ist Hertha Berlin. Die Berliner erlebten auswärts gegen Bilbao ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle. Dank Treffern von Mathew Leckie und Davie Selke lag der Bundesligist zweimal in Führung. Weil aber Artiz Aduriz zweimal vom Elfmeterpunkt traf und Inaki Williams in der 82. Minute das 3:2 für Bilbao erzielte, ist das EL-Abenteuer der Hertha zu Ende.

Gruppe K: Balotelli schiesst Nizza in die K.o.-Phase

Ebenfalls europäisch überwintern wird Lucien Favres Nizza. Beim 3:1-Sieg gegen den belgischen Vertreter Zulte Waregem schoss Mario Balotelli sein Team mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit früh auf die Siegerstrasse.

Sendebezug: SRF zwei, «sportlive», 23.11.2017, 18:50 Uhr.