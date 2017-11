Kölner Lebenszeichen – Everton weiter im Elend

Köln hat im 4. EL-Gruppenspiel erstmals gewonnen. Die Deutschen fegten BATE Borissow mit 5:2 vom Feld. Den Schweizer Söldnern war an diesem Abend indes kein Erfolg beschieden.

Remo Freuler (Atalanta), Gökhan Inler (Basaksehir), Steven Zuber (Hoffenheim) und Ricardo Rodriguez (Milan) spielen allesamt unentschieden. Auf der Tribüne: Mario Gavranovic (Adduktorenprobleme) sieht die Niederlage von Rijeka gegen Austria Wien von der Tribüne aus. Granit Xhaka wurde bei Arsenal (0:0 gegen Roter Stern Belgrad) geschont.

Lucien Favre verliert mit Nizza an seinem 60. mit 0:1 bei Lazio Rom Bundesligisten punkten: Köln (5:2 gegen BATE Borissow) und Hertha BSC (2:0 gegen Sorja Luhansk) siegen, Hoffenheim spielt 1:1 bei Basaksehir Istanbul.

Die Engländer scheitern im Kampf um die K.o.-Phase vorzeitig. Eklat: Marseilles Patrice Evra attackiert einen Fan und sieht Rot.

Gruppe C: Basaksehir darf weiter hoffen

Im «Schweizer Duell» zwischen Gökhan Inlers Basaksehir Istanbul und Steven Zubers Hoffenheim befanden sich die Gäste bis kurz vor Schluss auf der Siegerstrasse, ehe Joker Edin Visca noch zum Ausgleich traf. Florian Grillitsch hatte die Gäste nach mustergültiger Vorarbeit von Sandro Wagner kurz nach der Pause in Führung gebracht.

Mit dem Last-Minute-Remis wahrte Basaksehir die kleine Chance auf ein Weiterkommen, da sich im 2. Spiel dieser Gruppe Ludogorets Rasgrad und Sporting Lissabon ebenfalls 1:1 trennten.

Gruppe E: Bergamo verspielt vorzeitige Quali für K.o.-Phase

Bis in die Nachspielzeit lag Atalanta Bergamo mit Remo Freuler bei Apollon Limassol dank einem Penaltytreffer von Josip Ilicic auf Sechzehntelfinal-Kurs. Doch dann sorgte Emilio Zelaya in der 94. Minute für den Ausgleich. Dennoch präsentiert sich die Ausgangslage für die Italiener komfortabel, weisen sie 2 Runden vor Schluss doch 5 Punkte Vorsprung auf Platz 3 auf.

Zusammenfassung Apollon Limassol - Atalanta Bergamo 1:23 min, vom 2.11.2017

Ganz anders Everton, das in Lyon mit 0:3 verlor und vorzeitig alle Hoffnungen auf ein Weiterkommen begraben muss. Nach dem enttäuschenden Saisonstart in der Premier League kommen die Engländer also auch im Europacup nicht auf Touren. Zudem verloren die Liverpooler Cuco Martina, der nach einem unglücklichen Sturz auf den Nacken mit Halskrause auf der Bahre abtransportiert werden musste.

Gruppe D: Hochspannung nach Zusammenschluss

Während Mario Gavranovic die 1:4-Niederlage von Rijeka gegen Austria Wien von der Tribüne aus sah, stand Ricardo Rodriguez bei Milans Gastspiel bei AEK Athen in der Startelf. Die Italiener kamen nicht über ein torloses Remis hinaus. Die letzten beiden Runden versprechen Hochspannung, sind doch Leader Mailand und Schlusslicht Rijeka nur durch 5 Punkte getrennt.

Zusammenfassung Rijeka - Austria Wien Zusammenfassung AEK Athen - Milan Zusammenfassung Rijeka - Austria Wien 2:03 min, vom 2.11.2017

Zusammenfassung AEK Athen - Milan 0:43 min, vom 2.11.2017

Gruppe H: Kölner Befreiungsschlag

Die Kölner Anhänger erlebten ein Wechselbad der Gefühle. Die frühe Führung durch Simon Zoller drehten die Gäste mit einem Doppelschlag binnen 2 Minuten (31./33.) Doch das in der Bundesliga noch sieglose Heimteam steckte nicht auf und schaffte dank 4 Treffern in der 2. Halbzeit erneut die Wende. Gruppenleader Arsenal schonte diverse Kräfte (u.a. Granit Xhaka) und kam gegen Roter Stern Belgrad zuhause nicht über ein 0:0 hinaus.

