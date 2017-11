Läuft die YB-Tormaschinerie auch in der Europa League heiss?

YB strebt im 4. Spiel der Europa League den 1. Sieg an. Gegen Gruppenfavorit Dynamo Kiew soll die gut geölte Berner Offensive nun auch auf internationalem Parkett überzeugen.

Im Oktober lief die YB-Tormaschinerie so richtig heiss: Wettbewerbsübergreifend haben die Berner in 6 Partien 18 Tore geschossen. Vor allem der Sturm konnte überzeugen: Roger Assalé, Jean-Pierre Nsame, Nicolas Ngamaleu und Christian Fassnacht erzielten zwei Drittel aller Treffer.

In der Europa League harzt es alledings noch ein wenig. YB blieb in 3 Spielen zwar ohne Niederlage, aber auch ohne Sieg. Der Torschnitt liegt bei 1,3 Treffer pro Partie. Zum Vergleich: Dynamo Kiew hat doppelt so oft getroffen.

Die YB-Offensive hat also noch Luft nach oben. Aber: Mit Dreifach-Torschütze Assalé und Fassnacht haben die Stürmer für sämtliche 4 Treffer in der Europa League gesorgt.

Nach dem Spitzenspiel ist vor dem Spitzenspiel

Gegen Kiew geht es für YB aber nicht nur darum, einen weiteren Schritt Richtung K.o.-Phase zu machen. Am Sonntag steigt in Basel das Spitzenspiel gegen den FCB. Ein Sieg über die Ukrainer mit möglichst vielen (Stürmer-)Toren würden den Bernern zusätzlichen Schub verleihen.