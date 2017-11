Lugano: Nochmals so gut wie im Hinspiel

In der Europa League trifft der FC Lugano zum zweiten Mal auf Viktoria Pilsen. Gegen die Tschechen zeigten die Tessiner ihre bisher beste Saisonleistung. Daran wollen sie anknüpfen.

Lugano war in dieser Saison ein Garant für Negativ-Schlagzeilen. Die «Bianconeri» verloren ein Spiel nach dem anderen. Dann kam Viktoria Pilsen.

Luganos Junior trifft im Hinspiel per Seitfallzieher

Lugano wie verwandelt

Im Hinspiel zeigten die Tessiner plötzlich alles, was sie in der bisherigen Saison vermissen liessen. Sie waren kampfstark, torgefährlich und traten als schlagkräftiges Team auf. Sogar ein Traumtor war beim 3:2-Sieg dabei.

Seither konnte Lugano auch die rote Laterne in der Super League abgeben. Dank eines 1:0-Sieges gegen Luzern. Es geht allmählich wieder aufwärts mit dem 3. der letzten Saison.

« Dieses Spiel muss der Massstab sein. » David Da Costa

Der Lugano-Torhüter nach dem Hinspiel.

Pilsen mit Siegesserie

Die Aufgabe gegen Pilsen ist allerdings keine einfache. Die Tschechen haben einen Lauf: Sie gewannen alle 12 Saisonspiele in der heimischen Liga und führen die Tabelle souverän an. In der Europa League konnten die Tschechen aber erst einen Sieg verbuchen - wie Lugano. Das Spiel könnte somit auch vorentscheidend sein im Kampf um Gruppenplatz 2 und die Qualifikation für die Sechzehntelfinals.