Basel kämpft gegen Limassol um einen Platz in der EL-Gruppenphase – und um mehrere Millionen.

2 Spiele gegen Zyperns Nummer 2 trennen den FCB noch von der erfolgreichen Schadensbegrenzung im Europacup. Es winken zwar nicht mehr die Millionen der Champions League, doch die Ausschüttungen für die Teilnahme an der EL-Gruppenphase sind für Schweizer Massstäbe inzwischen auch ordentlich.

2,9 Millionen Euro erhalten die qualifizierten Klubs seit dieser Saison pauschal. Hinzu kommt die Ranglistenprämie, von der die Basler überdurchschnittlich profitieren. Im schlechtesten Fall würde der FCB im Ranking der EL-Teilnehmer als Nummer 7 geführt, 3 weitere Millionen wären ihm damit gewiss.

«Mindestens gleich gut wie Arnheim»

Es wäre eine Schadensbegrenzung, mit der sich der FCB nach den Turbulenzen zum Saisonstart anfreunden könnte. Mitten in den englischen Wochen schaffte Marcel Koller, was vor einem Monat noch undenkbar schien: Er stabilisierte die verunsicherte Mannschaft auf Anhieb, führte sie zu 5 Siegen in 5 Spielen.

Gegen Apollon Limassol sieht Koller sein Team trotzdem nicht als eindeutiger Favorit. «Mindestens gleich gut wie Vitesse Arnheim» sei der Gegner, sagte der FCB-Coach am Tag vor dem Hinspiel – «ausserdem sehr erfahren». Zuletzt lag das Durchschnittsalter der Zyprer bei über 31 Jahren. Das Ziel müsse sein, mit einem Vorsprung nach Zypern zu reisen, so Koller.

Ohne Stocker, Oberlin und Zambrano

Neben dem Langzeitverletzten Abwehrchef Marek Suchy muss Koller am Donnerstag ohne Valentin Stocker auskommen, der wegen eines Problems im Oberschenkel ausfällt und wohl durch Kevin Bua ersetzt wird.

Freiwillig verzichtet Koller auf Carlos Zambrano und Dimitri Oberlin. Für Neuzugang Zambrano kommt ein Einsatz zu früh, Oberlin, der letzte Woche an einem Infekt litt, soll in der U21 Spielpraxis erlangen.

Sendebezug: Radio SRF 3, 26.08.2018, Live-Einschaltungen ab 20:05 Uhr