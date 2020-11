«Ein Punkt ist besser als nichts», hatte Christian Fassnacht nach dem letzten Spiel in der Europa League auswärts gegen Cluj (1:1) gesagt. Es ist der bisher einzige Punkt aus der happigen Startaufgabe gegen Gruppenfavorit AS Roma (1:2) und aus der Partie gegen einen durchaus schlagbaren Gegner aus Rumänien.

Der Gegner hat gezeigt, dass er zu sehr guten Leistungen fähig ist.

Am Donnerstag aber ist im Heimspiel gegen ZSKA Sofia ein Sieg bereits Pflicht. Denn nur mit 3 Punkten gegen die Bulgaren verschaffen sich die Young Boys für die zweite Hälfte des Pensums in der Gruppe A eine günstige Ausgangslage.

Von den drei Gruppengegnern ist Sofia auf dem Papier sicherlich das einfachste, aber auch trügerischste Los. Dies musste in den Playoffs zur Europa League der FC Basel erfahren, der mit 1:3 an den Bulgaren scheiterte, oder am vergangenen Donnerstag die AS Roma, die 0:0 spielte.

Die Taktik von YB-Trainer Gerardo Seoane ist klar: «Möglichst viel Druck aufsetzen und den Gegner zu Fehlpässen zwingen.» Er nimmt dabei auch seine eigene Mannschaft in die Pflicht: «Wir müssen unser Zusammenspiel in der letzten Zone verbessern und die Fehlpassquote minimieren.»

Holt YB gegen ZSKA Sofia den 1. Sieg in der Europa League? Ja, YB gewinnt zuhause. Ja, YB gewinnt zuhause. % Nein, mehr als ein Punkt gegen die Bulgaren liegt nicht drin. Nein, mehr als ein Punkt gegen die Bulgaren liegt nicht drin. % Nein, YB wird eine Heimniederlage kassieren. Nein, YB wird eine Heimniederlage kassieren. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Tatsächlich ist die YB-Offensive in dieser Saison noch nicht richtig in Schwung gekommen. In der Meisterschaft beispielsweise trafen die Berner in 5 Partien erst 5 Mal. Auch Captain Fabian Lustenberger sieht das Problem des Meisters vorwiegend in der Offensive: «Die defensive Leistung in dieser Saison ist bisher sehr gut. Aber wir sind zu wenig effizient und schiessen zu wenig Tore. Wir müssen unsere Chancen nutzen.»

Live-Hinweis SRF zwei überträgt die Partie YB - ZSKA Sofia am Donnerstag ab 20:40 Uhr live. Sie können das Spiel auch im Livestream mit Ticker in der SRF Sport App mitverfolgen.

Die Berner konnten sich auf das vielleicht wichtigste Heimspiel der Gruppenphase ausgiebig vorbereiten. Das Meisterschaftsspiel gegen Lugano vom Wochenende musste wegen Corona verschoben werden, weshalb die Spieler und der Staff zu einem unverhofften Freitag kamen. «Das hat jedem gut getan», sagte Seoane.