Der FCL trifft in der 2. Quali-Runde der Europa League auf den KI Klaksvik. Die Zentralschweizer sollten gewappnet sein.

Luzerns schlechte Erinnerungen an die Färöer

Luzern und internationale Wettbewerbe – das war bislang noch keine Liebesgeschichte. In den letzten Jahren stand der Klub aus der Innerschweiz regelmässig in der Qualifikation für die Europa League, doch ein ums andere Mal verpassten es die Leuchtenstädter, Werbung für den Schweizer Fussball zu machen.

Dabei scheiterten die Luzerner nicht nur an grossen Namen wie Olympiakos Piräus, sondern sorgten auch immer wieder mit Niederlagen gegen vermeintlich Kleine für Schlagzeilen:

In der Saison 2014/15 unterlag man in der 2. Qualifikationsrunde im Penaltyschiessen dem FC St. Johnstone.

Drei Jahre später zog man gegen den kroatischen Vertreter NK Osijek mit einem Gesamtskore von 2:3 den Kürzeren.

Aufgepasst vor den Färöern

Auch in diesem Jahr wartet auf die Mannschaft von Trainer Thomas Häberli ein unbekannter Name: KI Klaksvik von den Färöern. Der 17-fache färöische Meister konnte trotz regelmässigen Teilnahmen an den Europa-League-Qualifikationsrunden international noch keine grossen Stricke zerreissen.

Spricht man von den Färöern, dürften bei so manchem Luzern-Fan die Alarmglocken klingen. Im Sommer 2000 traf der FC Luzern im Rahmen des UI-Cups auf den isländischen Verein Leiftur Olafsfjördur. Eigentlich eine leichte Aufgabe für den Schweizer Vertreter.

Ähnlich dürfte die Einstellung damals bei den Spielern und Verantwortlichen gewesen sein. Nach einem 2:2 im Hinspiel, spielte der FCL auch zu Hause unentschieden, dieses Mal mit 4:4. Aufgrund der Auswärtstorregel war der Wettbewerb für die Mannschaft des heutigen SRF-Experten Andy Egli zu Ende.

Legende: Erhitzte Gemüter beim UI-Cup Luzerns Thomas Wyss (rechts) und Leiftur-Goalie Jens Martin Knudsen geraten aneinander. Keystone

Und wo ist nun den Bezug zu den Färöern? Bei Leiftur stand mit Jens Martin Knudsen, auch bekannt als «Der Mann mit der Pudelmütze», einer der wohl berühmtesten färöischen Spielern zwischen den Pfosten und sorgte mit seinem Einsatz für einen weiteren Luzerner Frustmoment auf dem internationalen Parkett.

