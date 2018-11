Beim letzten Sieg eines Schweizer Teams in Deutschland hiess der Coach Lucien Favre. Macht es ihm Ludovic Magnin nach?

Ludovic Magnin spielt mit Zürich in Leverkusen.

Man kann nicht behaupten, dass Schweizer Teams im Europacup bei Bundesligisten regelmässig reüssieren. Seit 17 Jahren müssen Schweizer Klubs auf einen Sieg in Deutschland warten. Im Dezember 2001 gewann Servette bei Hertha Berlin in den Sechzehntelfinals des Uefa-Cup gleich mit 3:0.

Trainer bei den Genfern war damals Lucien Favre. Der Erfolg in Berlin sollte seinen weiteren Weg vorbestimmen. 2007 erinnerte man sich bei der Hertha an den Schweizer Coach, der in der Zwischenzeit mit Zürich Meister und Cupsieger geworden war. Hertha Berlin wurde zu Favres erstes Auslandstation als Coach.

Berlin und UEFA-Cup als Sprungbrett

Nun schickt sich Ludovic Magnin an, in Favres Fussstapfen zu treten. Siegt der FCZ in Leverkusen, dann hätte das für Magnin eine wichtige Bedeutung. Schliesslich ist Favre sein Mentor, sein Vorbild, er hat ihn gar schon als «zweiten Vater» bezeichnet.

Favre hat den Uefa-Cup und das Engagement beim FCZ als Sprungbrett nutzen können. Macht es Magnin nun seinem grossen Idol gleich?

