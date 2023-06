Legende: Neue Kräfte im Anmarsch Die erst 17-jährige Iman Beney (Dritte von links) überstand überraschend den ersten Kaderschnitt. Keytsone/Anthony Anex

Die 2. WM-Vorbereitungswoche nehmen am Montag in Magglingen total 27 Schweizer Spielerinnen in Angriff. Im Vergleich zum Kader in der Vorwoche rückt knapp die Hälfte, exakt 13 Akteurinnen, neu ein. Überraschend weiter dabei ist U17-Nationalspielerin Iman Beney. Sie konnte sich mit überzeugenden Auftritten vorerst weiter in der Auswahl halten.

Trainerin Inka Grings sagt zur Selektion der YB-Spielerin: «Iman Beney hat sich dies mit ihren Leistungen absolut verdient.» Die deutsche Verantwortliche freut sich, ab nächster Woche mit dem vollen Bestand arbeiten zu können. «Es geht nochmal darum, dass sich jetzt alle zeigen und für das WM-Kader aufdrängen.»

Stichtag ist am 3. Juli

Aus den internationalen Ligen komplettieren im 2. von 4 Vorbereitungscamps Ana-Maria Crnogorcevic (Barcelona), Alisha Lehmann (Aston Villa), Noelle Maritz, Lia Wälti (beide Arsenal) und Elvira Herzog (Leipzig) das Schweizer Aufgebot.

Von den hiesigen Women-Super-League-Klubs stossen Laura Felber, Sandrine Mauron, Coumba Sow (alle Servette Chênois) sowie vom Meister FC Zürich Fabienne Humm, Seraina Piubel, Marion Rey, Nadine Riesen und Julia Stierli dazu. Seraina Friedli, die Torhüterin beim Zürcher Stadtklub, machte als einzige Vertreterin des Titelgewinners die Vorbereitung schon von Beginn weg mit.

Zum Ende des zweiten Lehrgangs erfolgt ein weiterer Kaderschnitt. Das Aufgebot für die 3. Vorbereitungswoche wird am 24. Juni kommuniziert. Die Bekanntgabe des definitiven WM-Kaders erfolgt am 3. Juli in Zürich. Vor der Abreise an die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, wo vom 20. Juli bis 20. August gespielt wird, absolviert die Nati noch 2 WM-Vorbereitungsspiele gegen afrikanische WM-Teilnehmer.

Der Nati-Fahrplan an die WM Box aufklappen Box zuklappen 19. bis 23. Juni – 2. Zusammenzug in Magglingen

26. bis 30. Juni – Zusammenzug in Yverdon

Freitag, 30. Juni, 18:00 Uhr – Länderspiel in Biel vs. Sambia (live bei SRF zu sehen)

(live bei SRF zu sehen) 3. bis 5. Juli – Zusammenzug in Kloten

Mittwoch, 5. Juli, 19:00 Uhr – Länderspiel in Winterthur vs. Marokko (live bei SRF zu sehen)

(live bei SRF zu sehen) 20. Juli bis 20. August – WM-Endrunde in Australien/Neuseeland Die Schweizer WM-Gruppenspiele Freitag, 21. Juli, 07:00 Uhr: Philippinen - Schweiz in Dunedin/NZL

in Dunedin/NZL Dienstag, 25. Juli, 10:00 Uhr: Schweiz - Norwegen in Hamilton/NZL

in Hamilton/NZL Sonntag, 30. Juli, 09:00 Uhr: Schweiz - Neuseeland in Dunedin/NZL Zeitangaben in MEZ – Die Schweiz spielt in der Gruppe A.

Die aktuelle Spielerinnenliste für die 2. WM-Vorbereitungswoche (ergänzend zu den oben aufgeführten Akteurinnen)

Tor: Livia Peng (Levante), Gaëlle Thalmann (Real Betis)

Verteidigung: Eseosa Aigbogun (Paris), Luana Bühler (Hoffenheim), Viola Calligaris (Levante), Lara Marti (Bayer Leverkusen), Ella Touon (Essen)

Mittelfeld: Géraldine Reuteler (Eintracht Frankfurt), Riola Xhemaili (Freiburg)

Angriff: Amira Arfaoui (Bayer Leverkusen), Ramona Bachmann (PSG), Meriame Terchoun (Dijon)