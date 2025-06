In der Nacht auf Sonntag beginnt in den USA die Klub-WM. Wir liefern hier eine Übersicht mit den wichtigsten Infos.

Wann und wo?

Die Klub-Weltmeisterschaft der Fifa findet vom 15. Juni bis 13. Juli in den Vereinigten Staaten statt. Gespielt wird in 12 Stadien in den USA. Das Eröffnungsspiel bestreiten Inter Miami und Al-Ahly. Der Final steigt am 13. Juli um 21 Uhr Schweizer Zeit im MetLife Stadium nahe New York, wo kommendes Jahr auch der WM-Final ausgetragen wird.

Legende: Die Spielorte an der Klub-WM Die Spiele werden in 12 Stadien in den USA ausgetragen. Keystone/FIFA

Wer und wie?

32 Mannschaften kämpfen um den Titel. Gespielt wird in folgenden acht Vierergruppen. 12 Teams sind aus Europa, 6 aus Südamerika, je 4 aus Afrika, Asien sowie Nord- und Mittelamerika und eine Mannschaft aus Ozeanien. Inter Miami erhielt zudem eine Wildcard. Die beiden besten Equipen pro Gruppe qualifizieren sich für die Achtelfinals.

Legende: Die Gruppen der Klub-WM 32 Mannschaften treten in 8 Vierergruppen an. Flashscore.de

Welche Schweizer sind dabei?

An der Klub-WM werden 5 Schweizer Akteure am Start sein. Manuel Akanji (ManCity), Gregor Kobel (Dortmund) und Lucas Blondel (Boca Juniors) blieben nach den Nati-Tests in den Vereinigten Staaten. Der aus der Nati zurückgetretene Yann Sommer bestreitet das Turnier mit Inter Mailand, Enrique Aguilar mit Salzburg.

Fifa Klub-WM