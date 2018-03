Sorgen in Brasilien, Hoffnung in Serbien, Euphorie in Costa Rica

Brasilien: alles dreht sich um Neymar

Brasilien gewöhnt sich schon einmal an die Bedingungen in Russland. Das Team von Coach Tite testet am Freitag in Moskau gegen den WM-Gastgeber. Am Dienstag steht das Duell mit Deutschland in Berlin an – und damit die Revanche für die 1:7-Niederlage im WM-Halbfinal 2014. Im Juni wird Brasilien dann mit Spielen gegen Kroatien und Österreich die WM-Gegner Serbien und Schweiz simulieren.

Grosses Thema bei der «Seleçao» in den vergangenen (und auch kommenden) Wochen: Neymar. Ob der Superstar nach seinem Riss im Mittelfussknochen an der WM wird mittun können, steht in den Sternen. In Brasiliens Gazetten wird über jede News zu Neymars Heilungsverlauf ausführlicher berichtet als über die anstehenden Testspiele.

Brasiliens Testspiele bis zur WM 23. März

Russland

-

Brasilien Moskau 27. März

Deutschland

- Brasilien Berlin 03. Juni

Kroatien

-

Brasilien London 10. Juni

Österreich

- Brasilien Wien

Serbien: kehren neue Besen gut?

Serbien startet im März in eine neue Ära. Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation trennte sich der Verband völlig überraschend von Coach Slavoljub Muslin. Unter Nachfolger Mladen Krstajic werden die Karten neu gemischt. «In den Testspielen vor der WM wird alles in Frage gestellt. Alle fangen bei Null an», liess sich der ehemalige Bundesliga-Spieler zitieren.

Legende: Mladen Krstajic Der ehemalige Bremer und Schalker soll Serbien an der WM in Russland mindestens in den Achtelfinal führen. Imago

Wie als Beweis setzte Krstajic quasi als erste Amtshandlung Captain Branislav Ivanovic ab und beförderte Aleksandar Kolarov zum neuen Spielführer. Serbien hat erst seine März-Testspiele fixiert. Anders als Brasilien oder die Schweiz simulieren die Serben nicht ihre WM-Gruppengegner, sondern treten gegen zwei Teams aus Afrika an.

Serbiens Testspiele bis zur WM 23. März

Serbien

- Marokko Turin 27. März

Nigeria - Serbien London

Costa Rica: Schottland wie die Schweiz und Serbien?

Auch im Testprogramm von Costa Rica finden sich auf den ersten Blick kaum Ähnlichkeiten mit den WM-Gegnern. Trainer Oscar Ramirez sieht das anders: «Schottland spielt ähnlich wie die Schweiz und Serbien», sagte der 53-Jährige.

Den WM-Viertelfinalisten von 2014 plagen derzeit kaum Sorgen. Die beiden Superstars, Goalie Keylor Navas von Real Madrid und Stürmer Bryan Ruiz von Sporting Lissabon, sind fit und in ansprechender Form. Das Land ist noch immer euphorisiert von der dramatischen Qualifikation, die durch einen Treffer von Kendall Watson in der 95. Minute sichergestellt wurde.

Costa Ricas Testspiele bis zur WM 23. März

Schottland

- Costa Rica

Glasgow 27. März

Tunesien - Costa Rica

Nizza 03. Juni

Costa Rica

- Nordirland San Jose

07. Juni

England - Costa Rica

Leeds 11. Juni

Belgien - Costa Rica

tbd

