In der Gruppe D kämpft Lionel Messi mit Argentinien gegen ein Trauma an

Legende: Seine Heimat erwartet wiederum Grosses von ihm Argentiniens Lionel Messi. Reuters

Die Ausgangslage: Argentinien muss sich steigern

Geht es nach dem Renommee, ist in der Gruppe D nur der Platz hinter Argentinien offen. Doch die «Albiceleste» tat sich in der Qualifikation schwer. Dreimal wurde in der südamerikanischen WM-Ausscheidung der Trainer ausgewechselt. Das Ticket nach Russland sicherte sich Argentinien erst dank einem Messi-Hattrick im letzten Spiel gegen Ecuador.

Island, Kroatien und Nigeria werden versuchen, dem Finalisten von 2014 das Leben schwer zu machen. Hoffnungen dürfen sich alle drei Teams machen: Die Nordeuropäer träumen nach der Euro 2016 vom nächsten Märchen, die Kroaten bauen auf die goldene Generation um Real-Spielmacher Luka Modric und die Nigerianer tankten gegen schwierige Quali-Gegner Selbstvertrauen.

Im Fokus: Messi kämpft gegen das Trauma an

Dreimal war Lionel Messi bei einer WM bislang dabei, dreimal verlor er mit Argentinien in der K.o.-Runde gegen Deutschland. 2006 und 2010 war im Viertelfinal Endstation; doch am meisten schmerzte das 0:1 nach Verlängerung im WM-Final 2014 in Rios Maracana.

In Russland soll alles anders werden. Barcelonas Ausnahmekönner muss sein Trauma besiegen, um endgültig aus dem langen Schatten Diego Maradonas zu treten. «Danach gibt es kein anderes Mal», sagte der 31-jährige Messi kürzlich und bezeichnete die bevorstehende WM als seine letzte Chance auf den ihm noch fehlenden Titel.

Was sonst noch zu sagen ist

Argentinien ist quasi Nigerias Standard-WM-Gegner : Viermal (bei 5 WM-Teilnahmen) traf der bevölkerungsreichste Staat Afrikas auf den zweifachen Weltmeister – und verlor immer mit einem Tor Unterschied.

: Viermal (bei 5 WM-Teilnahmen) traf der bevölkerungsreichste Staat Afrikas auf den zweifachen Weltmeister – und verlor immer mit einem Tor Unterschied. Mit 334'000 Einwohnern ist Island der kleinste WM-Teilnehmer aller Zeiten.

Die Spiele der Gruppe D Anpfiff Partie

Ort 16.6.2018, 15 Uhr

Argentinien - Island

Moskau

16.6.2018, 21 Uhr

Kroatien - Nigeria

Kaliningrad

21.6.2018, 20 Uhr

Argentinien - Kroatien Nischni Nowgorod

22.6.2018, 17 Uhr

Nigeria - Island

Wolgograd

26.6.2018, 20 Uhr

Nigeria - Argentinien

St. Petersburg

26.6.2018, 20 Uhr Island - Kroatien

Rostow



Das sagen die Trainer

Argentiniens Jorge Sampaoli : «Meine Mission ist es, Messi – den besten Spieler der Geschichte – zu führen.»

: «Meine Mission ist es, Messi – den besten Spieler der Geschichte – zu führen.» Islands Heimir Hallgrimsson : «Ich muss mich als Zahnarzt in den Patienten hineinversetzen. Genauso ist es beim Fussball.»

: «Ich muss mich als Zahnarzt in den Patienten hineinversetzen. Genauso ist es beim Fussball.» Kroatiens Zlatko Delic : «Wir haben eine brillante Generation und Spieler, die wie ich wissen müssen, dass wir nicht in der Vergangenheit leben dürfen.»

: «Wir haben eine brillante Generation und Spieler, die wie ich wissen müssen, dass wir nicht in der Vergangenheit leben dürfen.» Nigerias Gernot Rohr: «Wir haben uns bereits in der Qualifikation in einer unbequemen Gruppe durchgesetzt. Es wird eine super WM werden.»

So geht's nach der Gruppenphase weiter

Auf den Gruppensieger wartet voraussichtlich ein Duell mit Dänemark oder Peru, die um Platz 2 in der Gruppe C kämpfen dürften. Der Gruppenzweite dürfte auf Frankreich treffen, das nichts anderes als den Sieg in der Poule C anpeilt.

