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Bilder vom Public Viewing Freinacht endet im Drama: So fieberten die Fans mit der Nati mit

Die besten Bilder von den Public Viewings in der Schweiz beim WM-Viertelfinal gegen Argentinien.

12.07.2026, 13:44

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Das war die WM-Freinacht in der Schweiz

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  • Bild 1 von 14. Grosse Vorfreude in Winterthur: Über 3500 Fans heizen dem Public Viewing bereits vor dem WM-Viertelfinal der Schweizer Nati gegen Argentinien ein. Bildquelle: SRF.
    Public Viewing in Winterthur am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien
  • Bild 2 von 14. Und auch beim «Beach-Style»-Public Viewing auf dem Dornacherplatz in der Stadt Solothurn sammelt sich die Menge kurz vor 3 Uhr nachts. Bildquelle: SRF.
    Public Viewing in Solothurn am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien.
  • Bild 3 von 14. Eine Schweizer Fahne für die Nati kurz vor dem Anpfiff im Berner Museumsquartier. Bildquelle: Keystone/Anthony Anex.
    Public Viewing im Museumsquartier in Bern am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien.
  • Bild 4 von 14. Dann geht's los: Jubel im Stade de la Tuilière in Lausanne. Bildquelle: Keystone/Cyril Zingaro.
    Public Viewing in Lausanne am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien.
  • Bild 5 von 14. Schon folgt auf Jubel Stille: Fans auf dem Fussballplatz des FC Bonaduz in Graubünden nach dem ersten Tor Argentiniens gegen die Schweiz. Bildquelle: Keystone/Gian Ehrenzeller.
    Public Viewing in Bonaduz am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien.
  • Bild 6 von 14. Halbzeit im Café Boy «Zum glatten Köbi» in der Stadt Zürich: Es steht 1:0 für Argentinien. Bildquelle: Keystone/Andreas Becker.
    Public Viewing in Zürich am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien.
  • Bild 7 von 14. Gebannte Blicke auf die Leinwand vor einem Restaurant in Genf: Die zweite Halbzeit beginnt. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
    Public Viewing in Genf am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien.
  • Bild 8 von 14. Eigentlich ist an diesem Wochenende Röntgenplatzkino in Zürich. Fans haben den Container aber kurzerhand mit ihrem Beamer zum spontanen Public Viewing umfunktioniert. Bildquelle: SRF.
    Public Viewing in Zürich am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien.
  • Bild 9 von 14. Und da ist es soweit: Die Schweiz gleicht zum 1:1 aus. Lachende Gesichter in Bonaduz GR. Bildquelle: Keystone/Gian Ehrenzeller.
    Public Viewing in Bonaduz am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien.
  • Bild 10 von 14. Auch in Bern ist der Jubel gross. Bildquelle: Keystone/Anthony Anex.
    Public Viewing in Bern am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien.
  • Bild 11 von 14. Dann geht die Zitterpartie weiter, bis in die Nachspielzeit. Hier in Bonaduz. Bildquelle: Keystone/Gian Ehrenzeller.
    Public Viewing in Bonaduz am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien.
  • Bild 12 von 14. Auch morgens um 5 Uhr sammeln sich noch zahlreiche Fans an der Langstrasse in Zürich. Bildquelle: Keystone/Andreas Becker.
    Public Viewing in Zürich am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien.
  • Bild 13 von 14. Aus einem 1:1 wird ein spätes 1:2 – und noch ein 1:3 für Argentinien. Auch in Lausanne halten die Fans bis zum Schluss durch. Bildquelle: Keystone/Cyril Zingaro.
    Public Viewing in Lausanne am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien.
  • Bild 14 von 14. Mit dem Morgengrauen endet schliesslich nicht nur die Nacht, sondern auch der Traum vom Halbfinal. (Bonaduz GR). Bildquelle: Keystone/Gian Ehrenzeller.
    Public Viewing in Bonaduz am WM-Viertelfinal Schweiz-Argentinien.
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SRF zwei, Sportlive, 12.07.26, 01:55 Uhr ; 

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