Die SRF-User haben zwei grosse Favoriten auf den WM-Titel – und sie trauen der Schweiz einiges zu.

Die Schweiz darf träumen – der Titel geht nach Europa

Legende: Seinem Team wird viel zugetraut Die grosse Mehrheit der SRF-User sieht die Schweiz an der WM mindestens im Achtelfinal. Freshfocus/Toto Marti

Fast eine Woche lang konnten die SRF-User über fünf Fragen zur anstehenden WM abstimmen. Das Resultat? Über 50 Prozent der User sehen Frankreich oder Spanien als Weltmeister.

Hinsichtlich der Schweiz herrscht Zuversicht. 70 Prozent der User sehen die Nati an der WM im Achtel- oder Viertelfinal, das entspricht über 4'300 Stimmen. 13 Prozent denken, dass die Schweiz erstmals überhaupt den Halbfinal oder gar das Endspiel erreichen wird.

Die Torschützenkönige der letzten beiden Weltmeisterschaften – Harry Kane (2018) und Kylian Mbappé (2022) – haben bei der Mehrheit von Ihnen auch in diesem Jahr die besten Chancen auf den «goldenen Schuh». Erling Haaland bekam noch 12 Prozent der Stimmen. 22 Prozent sehen einen Spieler als Torschützenkönig, der nicht zur Auswahl stand.

Als Überraschungen wurden die Schweiz und Norwegen am meisten ausgewählt. Deutschland und Brasilien haben es Ihrer Meinung nach derweil schwer, den hohen Erwartungen gerecht zu werden.

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