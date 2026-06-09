Als das usbekische Team für seinen letzten WM-Test im Stadion eintrifft, wird es von der Stadionsecurity schon erwartet.

Legende: Die beiden bekanntesten Gesichter bei den Usbeken Trainer Fabio Cannavaro im Gespräch mit Abwehrchef Abdukodir Khusanov von Manchester City. Imago Images/Maurice van Steen

Vor dem letzten WM-Testspiel gegen die Niederlande (1:2) musste sich das usbekische Nationalteam bei der Ankunft im Stadion einer ungewöhnlichen Kontrolle unterziehen.

Wie Videoaufnahmen auf Social Media zeigen, wurden die Spieler bereits von der Stadionsecurity erwartet, als die Mannschaft des italienischen Trainers Fabio Cannavaro am Icahn Stadium in New York City eintraf. «Sie sagten zu mir, das seien die Regeln, aber am Ende wurden nur wir kontrolliert», sagte Cannavaro nach der Partie. Der Weltmeister von 2006 fügte hinzu, dass er die Situation als «merkwürdig» empfand.

Männer in blauer Uniform empfingen die Mannschaft mit tragbaren Metalldetektoren. Sichtlich irritiert breitete der erste Betreuer die Arme aus und liess sich scannen. In einer langen Schlange, die bis in den Bus hineinreichte, warteten die Spieler darauf, abgesucht zu werden.

In der Zwischenzeit schnüffelte ein Spürhund an den Taschen der Spieler. Erst nachdem alle Teammitglieder kontrolliert worden waren, begab sich das usbekische Team ins Stadioninnere.

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