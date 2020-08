Immer wieder Lyon: Champions League bleibt in französischer Hand

5. Triumph in Folge

Olympique Lyon gewinnt den Final der Women's Champions League in San Sebastian gegen Wolfsburg mit 3:1.

Für die Französinnen ist es der 5. WCL-Triumph in Serie.

Lara Dickenmann kam bei den «Wölfinnen» nicht zum Einsatz.

Die Dominanz von Olympique Lyon im europäischen Frauen-Fussball geht weiter. Für die Französinnen war es der 7. Triumph seit der Umbenennung des Wettbewerbs in der Saison 2009/10 und der 5. in Folge.

Bereits in der 1. Halbzeit stellte Lyon die Weichen in Richtung Sieg. Eugénie Le Sommer (25.) und Saki Kumagai (44.) brachten die Seriensiegerinnen mit 2:0 in Führung.

Dickenmann ohne Einsatz

Die «Wölfinnen» verkürzten in der 58. Minute dank Alexandra Popp auf 1:2. Danach verwaltete Lyon den knappen Vorsprung jedoch abgeklärt und sorgte kurz vor Spielende mit dem Tor von Sara Björk Gunnarsdottir (88.) für die Entscheidung.

Lara Dickenmann sass bei Wolfsburg 90 Minuten auf der Bank. Die Schweizer Rekord-Nationalspielerin befindet sich nach einem Kreuzbandriss noch auf Formsuche.

Ganz ohne Schweizer Beteiligung ging der Final der Women's Champions League aber nicht über die Bühne. Geleitet wurde das Spiel von Schiedsrichterin Esther Staubli.