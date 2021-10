Servette Chênois verliert sein 2. Gruppenspiel in der «Königsklasse» der Frauen gegen Wolfsburg deutlich 0:5.

Die Genferinnen müssen weiter auf das erste Erfolgserlebnis in der neu geschaffenen Gruppenphase der Champions League der Frauen warten. Auch beim 2. Auftritt auswärts bei Wolfsburg blieb Chênois ohne Tore und ohne Punkte.

Das Unheil bahnte sich früh an – und wurde selber heraufbeschworen: Ein vermeidbarer Fehler im Aufbauspiel aus dem Strafraum heraus wurde von Svenja Huth eiskalt ausgenutzt (18.). Ein Doppelpack von Tabea Wassmuth später war die Partie vorzeitig entschieden.

Ersatzgeschwächt zu nur 2 Torschüssen

Die mit einer dünnen Personaldecke angereisten Genferinnen blieben über 90 Minuten ohne nennenswerte Torchance. In der 2. Halbzeit legten die «Wölfinnen» noch 2 Mal nach. Das Verhältnis von 2:14 Abschlüssen aufs Tor aus Sicht der Schweizerinnen sprach eine ähnlich deutliche Sprache wie das 0:5-Endresultat.

Für Servette geht es auf der europäischen Bühne in einem Monat weiter: Der amtierende englische Meister Chelsea gastiert in Genf. Die Engländerinnen hatten sich ebenfalls am Mittwochabend auswärts gegen Juventus mit 2:1 durchgesetzt.