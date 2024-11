Das Maskottchen der Fussball-EM der Frauen 2025 in der Schweiz ist ein Bernhardiner-Welpe namens Maddli.

Hommage an Madeleine Boll

Ein Bernhardiner-Welpe mit dem Namen Maddli stellt das Maskottchen der Fussball-EM der Frauen 2025 in der Schweiz dar. Dies gaben die Organisatoren am Freitagvormittag in Genf bekannt.

Der Name ist eine Hommage an Madeleine Boll, eine Pionierin des Schweizer Frauenfussballs. Die Walliserin erhielt 1964 als erste Frau eine Fussballlizenz in der Schweiz. Der Verband hatte sie irrtümlich für einen Jungen gehalten und die Lizenz nach einem vielbeachteten Einsatz Bolls bei den Junioren des FC Sion wieder entzogen.

Maddlis Energie, Leidenschaft und Liebe zum Fussball fangen den Geist dieses Turniers und unseres schönen Landes perfekt ein.

Später spielte Boll in der italienischen Frauenliga. In der Schweiz wurden derweil die ersten Frauenvereine gegründet und 1971 mit dem DFC Aarau erstmals ein offizieller Schweizer Meister gekrönt.

Der als Lawinenhund bekannte Bernhardiner stehe für Mut in gefährlichen Situationen, aber auch für sein sanftes Wesen, so die Organisatoren. «Maddlis Energie, Leidenschaft und Liebe zum Fussball fangen den Geist dieses Turniers und unseres schönen Landes perfekt ein», wird Turnier-Botschafterin Lara Dickenmann zitiert.