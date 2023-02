Haitis Fussballerinnen sichern sich mit einem 2:1-Sieg gegen Chile einen Platz an der Frauen-WM in Australien/Neuseeland.

Legende: Grenzenloser Jubel bei Haitis Fussballerinnen. Keystone/Andrew Cornaga/Photosport via AP

Melchie Dumornay war bei Haitis 2:1-Sieg in den Playoffs zur Frauen-WM in Australien und Neuseeland die grosse Figur. Die Mittelfeldspielerin erzielt im North Harbour Stadium in Auckland gegen Chile beide Tore. Damit sicherten sich die haitianischen Fussballerinnen erstmals einen Platz an der WM-Endrunde.

Haiti trifft an der Frauen-WM in der Gruppe D auf England, Dänemark und China. Die WM mit den beiden Co-Gastgebern Australien und Neuseeland dauert vom 20. Juli bis am 20. August 2023.

Zwei weitere Playoff-Partien

Die letzten beiden Tickets für die WM machen Portugal und Kamerun sowie Paraguay und Panama untereinander aus. An der Endrunde in diesem Sommer sind erstmals 32 Nationen vertreten.