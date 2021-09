Legende: Ausgeglichenes Spiel Natalia Padilla Bidas (Servette, l.) gegen Agata Filipa (Glasgow). Freshfocus

Die Fussballerinnen von Servette Chênois mussten sich im Hinspiel in der 2. Qualifikationsrunde zur Champions League mit einem Remis begnügen. Gegen Glasgow City gab es in Genf ein 1:1.

Das 1:0 der Genferinnen erzielte Stürmerin Jade Boho Sayo aus Äquatorialguinea kurz nach der Pause. Nach 66 Minuten glichen die Schottinnen durch die Irin Claire Shine aus.

Setzt sich Servette am kommenden Mittwoch im Rückspiel in Schottland durch, steht es in der Champions-League-Gruppenphase der besten 16 Equipen.