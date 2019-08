Für Lara Dickenmann waren die Partien in den Playoffs der WM-Qualifikation gegen Belgien im Oktober 2018 die letzten Einsätze mit der Frauen-Nationalmannschaft. Kurz danach zog sich die 33-Jährige in einer Champions-League-Partie mit ihrem Klub Wolfsburg einen Kreuzbandriss zu und musste lange pausieren.

Nun ist sie zwar wieder fit, will sich in Zukunft aber auf ihre Karriere im Klub konzentrieren. Deshalb fehlt ihr Name im neusten Aufgebot von Nati-Trainer Nils Nielsen für die Partie in der EM-Qualifikation gegen Litauen am 3. September in Schaffhausen.

Comeback von Humm

«Mein Bauchgefühl hat mir nach der verpassten WM-Qualifikation 2019 gesagt, dass nun der richtige Zeitpunkt für einen Rücktritt aus dem Nationalteam gekommen ist», erklärt Dickenmann in dem Schreiben des Schweizerischen Fussballverbandes.

Legende: Hat viel geleistet für die Schweiz Lara Dickenmann. Freshfocus

Während Dickenmann aufhört, gibt Fabienne Humm zwei Jahre nach ihrem Rücktritt aus dem Nationalteam ihr Comeback. Die 32-jährige Zürcherin steht im Aufgebot für die Partie gegen Litauen und soll das junge Team auf dem Weg an die EM mit ihrer Routine unterstützen.

Rekordspielerin und -torschützin

Mit 135 Länderspielen ist Dickenmann die Rekord-Internationale der Schweiz. 53 Treffer gelangen ihr für die Nati, womit sie zusammen mit Ana Maria Crnogorcevic Rekordtorschützin ist.

Lara Dickenmann im «sportpanorama» Am Sonntag wird Lara Dickenmann als Studiogast im «sportpanorama» (ab 18:30 Uhr auf SRF zwei) auftreten.

Dickenmann ist zudem 4-fache Schweizer Meisterin (mit Sursee und Zürich), 6-fache französische Meisterin (mit Lyon), 3-fache deutsche Meisterin (mit Wolfsburg) und gewann mit Lyon zweimal die Champions League.

