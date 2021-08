Legende: Auf Kurs Servette Chênois durfte in Finnland einen Sieg bejubeln. Freshfocus/Archiv

Schritt 1 auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League hat Servette Chênois gemacht. Beim Mini-Turnier in Finnland entschieden die Genferinnen den Halbfinal gegen Glentoran aus Nordirland mit 1:0 für sich und qualifizierten sich für den Final.

Matchwinnerin für die Schweizer Meisterinnen war Jade Boho Sayo. Bereits in der 2. Minute gelang der Stürmerin nach Vorlage von Natalia Padilla Bidas der entscheidende Treffer.

Nun gegen Aland

Dank dem Sieg trifft Servette nun im Final auf Gastgeber Aland, der gegen Cluj (ROM) gleich mit 4:0 gewann. Setzen sich die Genferinnen auch in dieser Partie durch, hätten sie den Einzug in die 2. Phase der Königsklasse geschafft. Dort geht es in einer K.o.-Runde mit Hin- und Rückspiel um den Einzug in die Gruppenphase der besten 16 Teams.