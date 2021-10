Am Mittwoch startet Servette Chênois in die Champions League. Die Gegnerinnen haben es in sich.

Gleich bei der erstmaligen Austragung der neu aufgezogenen Champions League der Frauen hat es mit Servette Chênois eine Schweizer Equipe in die Gruppenphase der besten 16 Equipen geschafft. Am Mittwochabend – drei Tage bevor die A-Nati an gleicher Stätte auf Nordirland trifft – steigen die Genferinnen im Stade de Genève in ihr CL-Abenteuer.

Die Schweizer Meisterinnen sind in der Gruppe A mit Chelsea, Wolfsburg und Juventus krasse Aussenseiterinnen. Oder wie es SRF-Fussball-Experin Nora Häuptle formuliert: «Es ist eine Wahnsinns-Gruppe. Jeder Punkt, den Servette holt, und jedes geschossene Tor wäre eine Überraschung.»

Frech gegen Juventus?

Juventus ist jener Gegner, der noch am ehesten in Reichweite liegt. Für Häuptle gehört das Team aus Italiens Norden aber gleichwohl zu den Top 12 in Europa. «Servette soll frech auftreten», rät die Expertin vor dem Startspiel.

Eine Woche später gastiert Servette Chênois bei Wolfsburg, das die Champions League 2013 und 2014 gewonnen hat. Auf Chelsea, das im Mai noch im CL-Final stand, treffen die Genferinnen erstmals am 9. November.