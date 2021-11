Legende: Will mit arrivierten Kräften im Duell um den Leaderthron mitreden Nils Nielsen. Keystone

Nationaltrainer Nils Nielsen kann in der WM-Qualifikation für das Spitzenspiel der Gruppe G gegen Italien auf den Grossteil seiner Leistungsträgerinnen zurückgreifen. So kehrt Mittelfeldspielerin Vanessa Bernauer (90 Länderspiele/7 Tore) von der AS Rom in den 24-köpfigen Kreis des Nationalteams zurück. Verletzungsbedingt fehlen werden hingegen Stürmerin Fabienne Humm (FCZ) und Mittelfeldspielerin Sandy Maendly (Servette).

Legende: Das Aufgebot in der Übersicht. SFV

Optimistisch in den Spitzenkampf

«Gegen Italien erwartet uns ein schnelles Spiel. Sie haben viele Qualitäten», so Nielsen. «Wenn wir fokussiert bleiben, können wir ein positives Resultat erzielen. Auch ohne die Erfahrung von Fabienne und Sandy haben wir ein gutes Team, das viele Spielminuten in den Beinen hat.»

Die Nati wird am Montag, 22. November nach Italien reisen und die Vorbereitung auf das Spitzenspiel auf Sizilien absolvieren. In der Qualifikation zur WM 2023 in Australien und Neuseeland führt die Schweiz die Gruppe G nach 4 Spielen punktgleich mit Italien an.