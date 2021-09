Die Schweizer Frauen-Nati besiegt beim Auftakt der Qualifikation zur WM 2023 Litauen mit 4:1.

Die Schweizer Tore in Thun erzielen Lehmann, Sow, Bachmann und Fölmli.

Zu reden gibt die neue Formation mit einer Dreierabwehr.

Zittern musste die Frauen-Nati nur kurz. Trotz deutlicher Überlegenheit kassierten die Schweizerinnen in der 50. Minute den 2:1-Anschlusstreffer. Rimante Jonusaite, die 17-jährige Stürmerin der Lettinnen, erwischte Gaëlle Thalmann, die zu weit vor dem Tor stand.

So wirklich um den Sieg bangen mussten die Schweizerinnen aber auch dann nicht. Jonusaites Tor war der einzige Schuss aufs Gehäuse im gesamten Spiel. Und Alisha Lehmann auf Flanke von Irina Pando (15.) und Coumba Sow nach einem Querpass von Ramona Bachmann (33.) hatten die Schweizer Auswahl zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2 Treffern in Führung gebracht.

Den 2-Tore-Vorsprung stellte Bachmann selbst wieder her. Die eingewechselte Riola Xhemaili behielt im Strafraum am Ball die Ruhe und Übersicht und steckte auf Bachmann durch, die aus kurzer Distanz einnetzte (65.). Auch den 4. Treffer in der 2. Minute der Nachspielzeit leitete Xhemaili ein: Die Mittelfeldspielerin bediente Svenja Fölmli, ihre Teamkollegin bei Freiburg, die den Ball mit dem Aussenrist mitnahm und wuchtig einschoss. Zu diesem Zeitpunkt standen auch die Debütantinnen Stefanie da Eira und Sally Julini auf dem Feld.

Das 3-1-4-2 im Test

Litauen war für die Schweiz der perfekte Gegner, um die neue Formation auszuprobieren. Offensiv zeigte sich der Gast aus dem Baltikum harmlos. Logisch, bei einer Aufstellung mit 5 Verteidigerinnen und nur 1 Stürmerin.

Die Schweizerinnen agierten hingegen mit einer 3er-Kette in der Abwehr und Lia Wälti davor als Schaltzentrale. Trainer Nils Nielsen stellte im Mittelfeld ausserdem eine 4er-Kette auf, in welcher die Flügelläuferinnen Lehmann und Pando nur wenig nach hinten arbeiten mussten. Im Sturm agierten Bachmann und Ana-Maria Crnogorcevic.

Den zweiten Match der WM-Quali spielt die Frauen-Nati, die in der Tabelle nun punktgleich mit Italien und Rumänien an erster Stelle liegt, am Dienstag in Moldawien (ab 18:50 Uhr live bei SRF zwei).