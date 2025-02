Legende: Schlagen ihr EM-Camp in Thun auf Die Schweizer Nationalspielerinnen. Keystone/Anthony Anex

Das Schweizer Frauen-Nationalteam wird sein Hauptquartier während der Women's EURO 2025 in Thun beziehen. Die Schweizerinnen logieren ab dem 28. Juni im Hotel Seepark und werden auf dem Sportplatz des FC Dürrenast trainieren.

Das Team von Nati-Trainerin Pia Sundhage wird den Fokus unmittelbar nach Abschluss der Gruppenphase in der Women's Nations League auf die Heim-EM richten. Drei Tage nach dem Heimspiel gegen Norwegen am 3. Juni wird Sundhage ihr Kader für die Vorbereitung bekanntgeben. Wiederum drei Tage später, am 9. Juni, rücken die Spielerinnen ins Vorbereitungscamp nach Magglingen ein. Die zweite Woche absolviert das Team dann in Nottwil. Der Fahrplan im Detail: