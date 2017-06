Fussball-News: Christian Gross verlässt Al-Ahli

Heute, 10:50 Uhr

Christian Gross, der in der Schweiz zwischen 1995 und 2008 als Trainer der Grasshoppers und des FC Basel insgesamt sechsmal Meister wurde, beendet seine Tätigkeit in Saudi-Arabien. Und: Eine Nati-Spielerin kehrt in die Schweiz zurück.

Bild in Lightbox öffnen. Christian Gross konnte sich mit Al-Ahli Dschidda nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, wie der Landbote vermeldete. Der 63-jährige Zürcher war mit einem kurzen Unterbruch die letzten 3 Jahre bei Al-Ahli tätig und gewann je einmal den Kronprinzen- und den Königs-Cup sowie im Frühling 2016 den ersten Meistertitel seit 1984. Bild in Lightbox öffnen. Die 29-jährige Schweizer Nationalspielerin Caroline Abbé kehrt nach 6 Jahren in der Bundesliga in die Schweiz zurück. Die Abwehrspielerin wechselt von Bayern München zum FC Zürich. 2015 führte Abbé die Schweiz als Captain an die WM. Dabei knackte die Genferin mit ihrer künftigen Klubteamkollegin Martina Moser als erste Schweizer Spielerin die Marke von 100 Länderspielen.

sda/fel