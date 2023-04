Das nächste Testspiel der Schweizer Frauen-Nati steht an. Nach dem 0:0 gegen China spielen die Schweizerinnen nun im Letzigrund gegen Island.

Gut gelaunt eröffnet Inka Grings die Medienkonferenz vor dem Testspiel gegen Island. «Es herrscht gute Laune und gute Stimmung, ich kann also aus dem Vollen schöpfen», sagt die Nati-Trainerin. Angesprochen darauf, dass Lia Wälti nach ihrem emotionalen Statement fehlen wird, reagiert die 44-Jährige verständnisvoll.

Sie sei bereits vor ein paar Wochen von Wälti informiert worden und man habe sich nun für diese Lösung entschieden. «Es war selbstverständlich, ihr den Wunsch des Rückzugs zu gewähren, und ich habe dabei auch keine Hintergedanken im Bezug auf die Zukunft», betont Grings.

Viel ausprobieren, aber mit ähnlichen Spielerinnen

Wie bereits beim etwas enttäuschenden Test gegen China (0:0) will Grings auch gegen die Isländerinnen viel ausprobieren. Gegen Island will die Deutsche aber bis auf wenige Änderungen mit den gleichen Spielerinnen antreten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie gegen Island am Dienstag ab 19:00 Uhr live im Stream.

Eine Änderung gibt Grings bereits preis: «Livia Peng wird im Tor stehen.» Allerdings habe man sich noch nicht auf eine definitive Nummer 1 zwischen den Pfosten festgelegt.

Crnogorcevic: «EM in der Schweiz ist ein Highlight»

Stürmerin Ana Maria Crnogorcevic findet es richtig, viele Dinge auszuprobieren: «Es ist schwierig zu sagen wo wir stehen. Auf jeden Fall ist es ein guter Zeitpunkt, um Sachen auszuprobieren.»

Seit dieser Woche ist bekannt, dass die Frauen-EM 2025 in der Schweiz stattfinden wird: Für Crnogorcevic und das gesamte Team ist das eine Motivationsspritze: «Eine EM in der Schweiz ist das Highlight in der Karriere», meint die Barcelona-Akteurin. «Allerdings steht zuerst die WM an», meint Crnogorcevic weiter – und das Testspiel gegen Island.