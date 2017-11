Voss-Tecklenburg: «Wir wollen die sechs Punkte»

Die Schweizer Frauen-Nati will in der WM-Quali gegen Weissrussland und Albanien ihre weisse Weste wahren.

Zum Abschluss eines ereignisreichen EM-Jahres stehen der Schweizer Frauen-Nati zwei wichtige Spiele bevor: Am Freitag gastiert Weissrussland in Schaffhausen, am Dienstag kommt es in Biel zum Duell mit Albanien.

Für Trainerin Martina Voss-Tecklenburg ist klar: «Wir wollen die sechs Punkte.» Gegen zwei vermeintlich schwächere Gegner müsse man sich auf seine Stärken besinnen. Schliesslich habe man durchaus die Qualitäten, um die WM in Frankreich zu erreichen. «Mittlerweile können wir mit der Favoritenrolle ganz gut umgehen», sagt die 49-Jährige selbstbewusst.

Termin-Kalender der Frauen-Nati Datum Uhrzeit Gegnerinnen

Ort 24.11. 19:00

Schweiz - Weissrussland

Schaffhausen 28.11.

19:00

Schweiz - Albanien

Biel

Kampfstarke Gegnerinnen

Lia Wälti kennt die Stärken der nächsten Gegnerinnen: «Weissrussland versucht über den Kampf ins Spiel zu finden», weiss die 24-Jährige, «das müssen wir unterbinden.» Auch sie will mit breiter Brust in die Partie steigen: «Spielerisch haben wir ganz klar Vorteile», sagt die Mittelfeldspielerin. «Wir müssen unser Spiel durchziehen, dann sollte nichts anbrennen.»