Legende: Kommt ab sofort in der WM-Quali zum Zug Der Video-Beweis. imago images

Allgemein: Video-Beweis wird in WM-Quali eingesetzt

Die Uefa setzt im weiteren Verlauf der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar den Videobeweis ein. Gemäss dem europäischen Verband hat dessen Exekutivkomitee bereits im Juli einen entsprechenden Entscheid gefällt. Zunächst war der Einsatz wegen des logistischen Aufwands und der Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verschoben worden. Die Schweiz spielt im September in der Qualifikation zwei Partien: am 5. September in Basel gegen Europameister Italien und am 8. September auswärts gegen Nordirland.