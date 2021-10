Nach der WM in Katar im Winter 2022 folgt 4 Jahre später in den USA, Kanada und Mexiko die nächste Endrunde mit erstmals 48 teilnehmenden Nationen. Im 2024 sollen die Würfel fallen, wo die WM 2030 abgehalten wird. Die Fifa hatte zuletzt die Idee ins Spiel gebracht, das Turnier ab 2028 im 2-Jahres-Turnus auszutragen. Diese Pläne hatten jedoch in Europa und Südamerika scharfe Kritik hervorgerufen.