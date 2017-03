Argentinien blamiert sich ohne Messi

Heute, 3:37 Uhr

Ein Unglück kommt selten allein: So hat den Vize-Weltmeister Argentinien erst die Hiobsbotschaft um Lionel Messi erreicht. Später tauchten die «Gauchos» in der WM-Quali gegen das bereits chancenlose Bolivien in La Paz mit 0:2.

Bild in Lightbox öffnen. 4 Runden vor Abschluss der Südamerika-Ausscheidung muss Argentinien wieder erheblich um eines der 4 Direkttickets an die WM 2018 nach Russland bangen. Fast auf den Tag genau 8 Jahre nach der historischen 1:6-Pleite in Boliviens Hauptstadt La Paz holte die Vergangenheit die «Albiceleste» an gleicher Stelle wieder ein: Juan Carlos Acre (31.) und Marcelo Moreno (52.) besiegelten die 4. Qualifikations-Pleite des WM-Zweiten. Die Sorgen gehen weiter Messi war kurz vor dem Anpfiff vom Weltverband Fifa für 4 WM-Qualifikationsspiele gesperrt worden. Die Strafe erfolgte wegen einer Beleidigung des Schiedsrichter-Assistenten bei Argentiniens 1:0-Sieg in der WM-Ausscheidung gegen Chile. Sollte der angekündigte Einspruch erfolglos bleiben, fehlt der Torjäger vom spanischen Meister FC Barcelona zudem gegen Uruguay, Venezuela und Peru. Diese Reise hätte sich Argentinien sparen können (Quelle: SNTV) 0:32 min, vom 29.3.2017

bud/sda