Legende: Hat grosse Aufgaben vor sich Thomas Häberlis Servette droht ein hartes Los – vor allem, wenn es in der Quali der Conference League weitergeht. Keystone/Salvatore Di Nolfi

YB hatte in der Auslosung zu den CL-Playoffs nicht eben auf Fortuna zählen dürfen. In Nyon war den Young Boys mit dem türkischen Meister Galatasaray Istanbul ein harter Brocken zugelost worden.

Auch Lugano und Servette drohen türkische Gegner, ...

Auch in der Europa League könnte es zu schweizerisch-türkischen Duellen kommen. Übersteht Lugano die 3. Qualifikationsrunde der Europa League gegen Partizan Belgrad, spielt es gegen Besiktas Istanbul. Die Tessiner waren in der 2. Runde der CL-Quali bereits an Fenerbahce gescheitert.

04:43 Video Archiv: Lugano unterliegt Fenerbahce auch auswärts Aus Sport-Clip vom 30.07.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 43 Sekunden.

Servette würde bei einem Erfolg im Duell gegen Braga entweder auf die Türken von Trabzonspor oder Rapid Wien treffen. Im Falle eines Ausscheidens würde auf Servette im Playoff der Conference League mit Chelsea ein Hammerlos warten. Lugano würde auf den Sieger des dänisch-belgischen Duells zwischen Silkeborg und Gent treffen.

... St. Gallen ebenfalls

Trabzonspor könnte derweil bei einer Niederlage gegen Rapid im Playoff der Conference League auf St. Gallen treffen, wenn die Ostschweizer sich zuvor gegen Slask Wroclaw durchsetzen. Für den FC Zürich würde bei einem Weiterkommen gegen Vitoria Guimaraes der Sieger aus dem Duell zwischen den Bulgaren von Botev Plovdiv und den Bosniern von Zrinjski Mostar warten.