Bleiben Messi und Ronaldo als Weltfussballer unantastbar?

Seit 10 Jahren machen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi den Titel des Weltfussballers unter sich aus. Müssen die anderen Kandidaten auf das Karrierende der beiden Superstars warten?

5 Mal Lionel Messi, 5 Mal Cristiano Ronaldo. Die Weltfussballerwahl wird seit geraumer Zeit von den zwei Superstars dominiert. 2007 wurde zuletzt ein anderer Spieler zum besten Fussballer der Welt gewählt. Damals konnte sich der Brasilianer Kaká (AC Milan) zum Titelhalter küren lassen.

Wann geht die Serie zu Ende?

Der Argentinier und der Portugiese sind jedes Jahr praktisch ausnahmslos die einzig ernsthaft genannten Kandidaten. Die Situation scheint sich ohne einen Rücktritt der beiden auch nicht zu verändern.

Messi und Ronaldo, Weltfussballer bis zum Karriereende?

Nachfolger gesucht

Kandidaten, den Kreis zu durchbrechen, gibt es allerdings schon. Neymar wechselte zu Paris Saint-Germain, um sich aus dem Schatten Messis zu lösen. Ob die Ligue 1 aber genug Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, ist fraglich.

Letzter Verteidiger gewann 2006

Stürmer wie Neymar haben es wohl am einfachsten, die Nachfolge anzutreten. Geschossene Tore wurden schon immer am höchsten gewertet. Seit 1991 wurde nur ein Defensivspieler Weltfussballer: 2006 wurde Fabio Cannavaro ausgezeichnet. Abwehrspieler haben aber ansonsten einen schweren Stand in der Wahl.

Neymar? Lukaku? De Bruyne? Kroos? Welcher Spieler hat das Potential Weltfussballer zu werden? Nutzen Sie die Kommentarspalte, um Ihren Kandidaten zu nennen.

Ronaldo zum 5. Mal zum Weltfussballer gekürt 3:40 min, aus sportaktuell vom 23.10.2017

Sendebezug: «sportlive» SRF Info, 23.10.2017, 20:30 Uhr.