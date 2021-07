Legende: Nur einer kann gewinnen Wollen mit ihren individuellen Qualitäten ihrem Land den Weg zum Pokal weisen: Argentiniens Lionel Messi und Brasiliens Neymar. Keystone

In der Nacht auf Sonntag findet in Rio de Janeiro das «Gran Final» der Copa America zwischen Brasilien und Argentinien statt. Gastgeber Brasilien, der sich im ersten Halbfinal gegen Peru durchsetzte, strebt dabei seinen zehnten Titel in der Kontinental-Meisterschaft an.

Messis grosser Makel

Diesem Vorhaben stellt sich Argentinien und allen voran Lionel Messi entgegen. Der sechsfache Weltfussballer hat im Fussball scheinbar alles erreicht. Tatsächlich fehlt im Palmarès von Messi aber – abgesehen vom Olympiasieg 2008 mit der U21-Auswahl – ein Titel mit der Nationalmannschaft. Deren Form scheint dieses Mal zu stimmen: Argentinien ist seit 19 Spielen ungeschlagen, zuletzt verlor die «Albiceleste» im Juni 2019 – ausgerechnet im Copa-Halbfinal gegen Brasilien.

Im legendärsten Stadion der Welt

Mit dem Maracana findet das Endspiel in einem der bekanntesten Stadien der Welt statt. Fabio Capello, damals Russlands Nationaltrainer, sagte anlässlich der WM 2014 über das Stadion: «Was das Santiago Bernabeu oder das San Siro in Europa sind, ist weltweit das Maracana.»

Platz 3 an Kolumbien Box aufklappen Box zuklappen Kolumbien hat sich dank einem 3:2 (0:1) gegen Peru den 3. Platz bei der Copa America in Brasilien geholt. Luis Diaz führte die «Cafeteros» in der 4. Minute der Nachspielzeit mit einem fulminanten Schuss zum Erfolg im kleinen Final. Kolumbien war mit 2 Niederlagen, gefolgt von einem Remis ins Turnier gestartet.

Die Argentinier haben mit dem Maracana noch eine Rechnung offen: Hier verloren sie 2014 den WM-Final gegen Deutschland. Im Vergleich zum Spiel vor sieben Jahren (75'000 Zuschauer) wird das Stadion im Copa-Endspiel gegen Brasilien leer bleiben.

Neymar als Orakel

Das kommende Duell ist nicht nur eines zwischen zwei rivalisierenden Schwergewichten im südamerikanischen Fussball, sondern mit Neymar und Messi auch ein Duell zweier Freunde und Ex-Partner bei Barcelona. So hatte sich Neymar für den Final denn auch ein Spiel gegen Argentinien gewünscht: «Dort spielen Freunde. Aber Brasilien wird sich am Ende durchsetzen.»