Meniskusverletzung: FCB muss auf Zhegrova verzichten

Basels Offensivspieler Edon Zhegrova hat sich beim Heimspiel gegen Servette am vergangenen Sonntag eine Verletzung am äusseren Meniskus des rechten Knies zugezogen. Dies teilte der Klub am Dienstag mit. Der 22-Jährige falle «für ein paar Wochen aus». Die Verletzung erforderte einen operativen Eingriff, der bereits am Dienstagnachmittag erfolgte. Zhegrova hatte nach einem Misstritt im gegnerischen Strafraum in der 50. Minute ausgewechselt werden müssen.

Xamax mit grosser Wende

Nach 3 Runden steht in der Challenge League nur noch Xamax ohne Punktverlust da. Nach einer spektakulären Wende gewannen die Neuenburger das Nachtragsspiel der 1. Runde daheim gegen Aarau 4:2. Die Aarauer führten auf der Maladière nach einer knappen halben Stunde 2:0. Dann benötigten die Xamaxiens ab der 51. Minute nur 20 Minuten für die Wende zum 4:2. Unter die Torschützen reihte sich auch Goalgetter Raphaël Nuzzolo, der zuletzt nicht mehr erste Wahl war.

Forte beerbt bei Yverdon Aeby

24 Stunden nach der Entlassung von Jean-Michel Aeby hat Challenge-League-Schlusslicht Yverdon Uli Forte als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der frühere Trainer von Wil, St. Gallen, GC, YB und dem FC Zürich kommt so zu seinem ersten Engagement in der Westschweiz. Seinen Einstand feiert der 47-jährige Forte am Samstag im Cup-Duell gegen Seuzach.