Fussball-News: Bayern muss länger auf James verzichten

Kaum ist er da, ist er schon wieder weg. Bayerns schillerndster Neuzugang James Rodriguez fällt für mehrere Wochen aus. Und: Die Türkei hat einen neuen Trainer.

Bayern München muss ohne Neuzugang James Rodriguez in die Bundesliga-Saison starten. Der Leihspieler von Real Madrid zog sich beim 0:3 des Rekordmeisters in einem Freundschaftsspiel gegen Liverpool eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zu. Rodriguez werde «in den kommenden Wochen» ausfallen, schrieben die Münchner in einer Mitteilung vage.

Mircea Lucescu wird neuer Nationaltrainer der Türkei. Der 72-Jährige tritt die Nachfolge von Fatih Terim an, der vor einigen Tagen zurückgetreten war. Die Türkei belegt in der WM-Qualifikation hinter Kroatien und Island lediglich Gruppenrang 3.