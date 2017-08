Fussball-News: Delgado bleibt dem FCB erhalten

Nach seinem Rücktritt nimmt Matias Delgado beim FC Basel eine neue Doppel-Funktion ein. Und: Innocent Emeghara wechselt nach Zypern.

Matías Delgado bleibt dem FCB erhalten! Er wird Teil des Trainerteams der 1. Mannschaft sowie Botschafter des Clubs. fcb.ch#rotblaulive pic.twitter.com/E9ia0MJrfw — FC Basel 1893 (@FC_Basel) 18. August 2017

Der FC Basel bindet seinen vor wenigen Wochen zurückgetreten Captain Matias Delgado in den Trainer-Staff des Fanionteams und als Repräsentant des Klubs ein. Der 34-jährige Argentinier wird ab dem 1. September entsprechend integriert. Als Klub-Botschafter wird Delgado vorab mit Blick auf das 125-Jahr-Jubiläum des Klubs im Jahr 2018 wirken.

Der ehemalige Schweizer Internationale Innocent Emeghara, der seit dem Vertragsende mit MLS-Klub San Jose Earthquakes Ende 2016 ohne Klub war, wechselt für ein Jahr plus Option für eine weitere Saison zum Erstligisten Ermis Aradippou. In Zypern beginnt an diesem Wochenende die Meisterschaft. Seit seinem Abgang bei GC stand Emeghara beim französischen Klub Lorient sowie bei den Serie-A-Vertretern Siena und Livorno unter Vertrag.