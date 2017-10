Fussball-News: Everton entlässt Ronald Koeman

Die Klubführung hat auf den schlechtesten Saisonstart seit zwölf Jahren reagiert. Und: Der FC Basel muss für Pyro-Choreo seiner Fans büssen.





Unter Ronald Koeman hat Everton nur zwei der letzten neun Spiele in der Premier League gewonnen und liegt auf einem Abstiegsplatz. Nach dem 2:5 am Sonntag gegen Arsenal hat die Klubführung die Reissleine gezogen. Everton hat im Sommer 160 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben und Wayne Rooney von Manchester zurückgeholt.

Rauch aus dem Basler Fan-Sektor in Manchester

Die UEFA büsst den FC Basel mit 12'000 Euro, weil Basel-Anhänger beim Champions-League-Spiel in Manchester Feuerwerkskörper zündeten. Neben Basel müssen auch PSG und Celtic Glasgow eine Busse bezahlen. Bei der Champions-League-Begegnung wurden Fans beider Teams ausfällig.

Der 1. FC Köln hat sich überraschend von seinem Geschäftsführer Jörg Schmadtke getrennt. Wie die Verantwortlichen des Bundesliga-Schlusslichts am Montag mitteilten, wurde der bis 2023 laufende Vertrag in «beiderseitigem Einvernehmen» aufgelöst.

Bayern München muss voraussichtlich drei Wochen ohne Thomas Müller auskommen. Der Stürmer erlitt am Samstag beim 1:0-Auswärtssieg gegen den Hamburger SV einen Muskelfaserriss. Müller fehlt den Münchnern damit in einer wichtigen Phase: Er verpasst diese Woche die beiden Duelle im Cup und in der Bundesliga gegen RB Leipzig und dürfte auch im Spitzenspiel am 4. November gegen Borussia Dortmund fehlen.

