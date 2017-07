Fussball-News: Neuer Brasilianer für Sion

Der FC Sion verpflichtet den offensiven Mittelfeldspieler Adryan. Der 22-jährige Brasilianer spielte zuletzt in seiner Heimat bei Flamengo. Und: Dortmund muss nun doch länger auf Guerreiro verzichten.

Adryan ist bereits der 5. Spielertransfer, den der FC Sion in der laufenden Sommerpause bestätigte. Für den 22-jährigen Brasilianer ist Sitten nicht die erste Station in Europa. Adryan spielte auch schon in Italien, Frankreich und England. Zuletzt lief der offensive Mittelfeldspieler aber für Flamengo in der brasilianischen Liga auf. Beim FC Sion erhält Adryan einen Vertrag bis 2020.

Der FC Luzern hat Marvin Schulz verpflichtet. Der 22-jährige Verteidiger kommt von Borussia Mönchengladbach, wo er die letzten 14 Jahre verbrachte und in 11 Pflichtspielen zum Einsatz kam.

Borussia Dortmund muss in den kommenden 3 bis 4 Monaten auf Raphaël Guerreiro verzichten. Der 23-jährige portugiesische Nationalspieler erlitt im Gruppenspiel des Confederations Cup gegen Russland einen Fussbruch. Nach Marco Reus und Julian Weigl ist Guerreiro bereits der dritte Langzeitverletzte, der Dortmund zum Saisonstart fehlen wird.