Fussball-News: Pirlo vor Rücktritt

Heute, 13:09 Uhr

Andrea Pirlo kündigt an, seine Fussballschuhe bald an den Nagel zu hängen. Der 38-Jährige spielt noch bis im Dezember beim New York City FC. Und: Belgien muss auf Fellaini verzichten.

Bild in Lightbox öffnen. Im Interview mit der Gazzetta kündigte Andrea Pirlo an, seine Karriere im Winter zu beenden. Sein Vertrag mit dem New York City FC läuft im Dezember aus. «In meinem Alter ist es irgendwann genug. Du kannst nicht weiterspielen, bis du 50 bist. Ich werde etwas anderes machen», sagte der 38-Jährige. Der Italiener war 2015 von Juventus Turin in die USA gewechselt. Der belgische Mittelfeldspieler Marouane Fellaini erlitt im WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina (4:3) eine Innenbandzerrung im linken Knie. Der 29-Jährige verpasst das letzte Gruppenspiel gegen Zypern. Zudem wird er seinem Klub Manchester United mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

flo