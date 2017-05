Fussball-News: Sperre gegen Messi aufgehoben

Die Berufungskommission der Fifa hat die Vier-Spiele-Sperre gegen Superstar Lionel Messi sistiert. Und: Remo Meyer wird neuer Sportkoordinator bei Luzern.

Lionel Messi soll während des 1:0-Erfolges der Argentinier in der WM-Qualifikation gegen Chile im März einen brasilianischen Schiedsrichter-Assistenten beleidigt haben. Die dafür ausgesprochene Sperre hat die Fifa nun wieder aufgehoben. Messi war von der Fifa-Disziplinarkommission zudem zu 9400 Euro Strafe verurteilt worden, was nach einer Anhörung am Donnerstag nun ebenfalls sistiert wurde.

Der Innerschweizer Remo Meyer tritt beim FC Luzern ab 1. Juni die Nachfolge von Remo Gaugler als Sportkoordinator an. Für den 36-jährigen Meyer ist das Engagement eine Rückkehr zu seinem Stammverein. Als Verteidiger spielte er von 1997 bis 2000 für den FC Luzern, ehe er für zwei Jahre zu Lausanne wechselte. Insgesamt fünfmal trug er das Trikot der Schweizer Nationalmannschaft.