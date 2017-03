Fussball-News: Verband macht Reto Gertschen zum Ausbildungschef

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) beauftragt Reto Gertschen mit einer neuen Aufgabe. Der 52-Jährige wird zum Ausbildungschef.

Reto Gertschen beerbt ab 1. August 2017 in der Funktion des Chefs Ausbildung Yves Débonnaire. Der 60-Jährige will sich in Zukunft verstärkt in den Bereichen Auswahlen und Nachwuchsförderung engagieren.

Gertschen betreut aktuell das U18-Nationalteam. Er bringt Funktionärs-Erfahrung als Technischer Leiter des Solothurnischen und Nordwestschweizer Fussballverbandes sowie als Sportchef bei YB, Grenchen und Thun mit. In seiner Aktivkarriere spielte er von 1983 bis 1996 für die Berner Young Boys.