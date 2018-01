Fussball-News: Wechselt Steffen zu den «Wölfen»?

Der VfL Wolfsburg buhlt gemäss dem «kicker» um Renato Steffen. Es heisst, die beiden Klubs seien «in intensiven Gesprächen». Und: Schalke verstärkt sich für die nächste Saison mit Mark Uth.

Der FC Basel und der VfL Wolfsburg befinden sich gemäss kicker in intensiven Gesprächen um einen sofortigen Transfer von Renato Steffen in die Bundesliga. Die Niedersachsen hätten sich schon im vergangenen Sommer um den FCB-Flügel bemüht, damals schloss der Schweizer Meister aber einen Weggang Steffens aus. Dies soll sich nun in der Winterpause ändern.

Der gebürtige Winterthurer Moritz Bauer (ex-GC) wechselt von Rubin Kasan zu Stoke City und wird dort Teamkollege von Xherdan Shaqiri. Der Verteidiger unterzeichnete bis 2022. Bauer spielte in jungen Jahren für Schweizer Nachwuchs-Auswahlen, wechselte aber zum ÖFB (bislang vier Länderspiele für Österreich).

Stürmer Mark Uth wechselt auf die Saison 2018/19 hin ablösefrei von Hoffenheim zu Schalke. Der 26-Jährige unterschrieb beim Bundesliga-Zweiten einen Vierjahresvertrag. In der laufenden Meisterschaft erzielte Uth in bislang 16 Spielen 9 Tore für Hoffenheim.

Bayer Leverkusens Trainer Heiko Herrlich muss nach seinem theatralischen Sturz am 20. Dezember im Cupspiel bei Borussia Mönchengladbach eine Busse von 12'000 Euro bezahlen. Der 46-Jährige hatte sich nach einem leichten Schubser des Schweizers Denis Zakaria zu einem übertriebenen Umfaller hinreissen lassen und sich danach sofort für die «blödsinnige Aktion» entschuldigt.

Nach der verpassten WM-Qualifikation hat Chile Reinaldo Rueda als neuen Nationaltrainer verpflichtet. Der 60-jährige Kolumbianer erhielt einen Vertrag bis zur WM 2022 in Katar. Sollte Rueda mit den Chilenen die Qualifikation für die WM 2022 schaffen, verlängert sich der Vertrag mit dem Kolumbianer automatisch.

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachmittagsbulletin, 09.01.2017, 16:00 Uhr