Ghana gewinnt auch gegen Mali 1:0

Am Afrika-Cup gewann Mitfavorit Ghana gegen Mali glücklich mit 1:0. Ghana reichten die ersten 30 Minuten um das Spiel zu entscheiden und sich für die Viertelfinals zu qualifizieren. Im zweiten Spiel trifft Ägypten auf Uganda.

Wie das erste Spiel gewann Ghana auch die zweite Partie am Afrika-Cup mit 1:0. In den ersten 30. Minuten drückten die Black Stars ordentlich aufs Gaspedal und gingen in der 21. Minute durch Kapitän Asamoah Gyan in Führung. Danach überliessen sie die Partie den Adlern aus Mali. Doch diese konnten die Passivität der Ghanaer nicht ausnützen. Für ein Weiterkommen sind sie nun auf Schützenhilfe aus Uganda angewiesen.

Die Black Stars aus Ghana stehen hingegen nach zwei Spielen frühzeitig in der nächsten Runde.