Ghana schaltet Kongo aus und löst Halbfinal-Ticket

Die Gebrüder Ayew entscheiden den 3. Viertelfinal am Afrika Cup mit je einem Tor zugunsten von Ghana. Im Halbfinal treffen die Westafrikaner am Dienstag auf Kamerun.

Der dritte Viertelfinal am Afrika Cup nahm erst in der 2. Halbzeit Fahrt auf. Jordan Ayew brachte Ghana nach 63 Minuten in Führung. Nur wenige Zeigerumdrehungen später schlug die Demokratische Republik Kongo zurück. Paul-Jose M'Poku erzielte den Ausgleich. Etwas mehr als 10 Minuten vor Schluss wurde ein Ghanaer im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter versenkte Andre Ayew, Jordans Bruder, zum Siegestreffer für die Westafrikaner. Im Halbfinal trifft Ghana am kommenden Dienstag auf Kamerun.